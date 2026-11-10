Лідер республіканців у Сенаті Джон Тун переобраний — The Hill

У США лідера республіканців у Сенаті Джона Туна переобрали на новий термін. Як повідомляє The Hill, рішення ухвалили шляхом акламації після багатогодинних суперечок у республіканській конференції.

Помічник республіканців у Сенаті оголосив про переобрання Туна у вівторок о 15:40. Частина сенаторів-республіканців заперечувала проти проведення виборів керівництва цього тижня, однак ніхто не висунув кандидатуру проти Туна.

Вимоги консервативного крила

Голова бюджетного комітету Сенату Рон Джонсон вимагав відкласти вибори керівництва та погрожував залишити засідання, якщо процедуру проведуть негайно. Після рішення колег продовжити вибори Джонсон вийшов із зустрічі.

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Разом із головою Керівного комітету Сенату Ріком Скоттом і сенатором Майком Лі він вимагав, щоб Тун представив план роботи на перехідний період до вступу нового Конгресу. Консервативні сенатори закликали винести на розгляд пакет бюджетного узгодження для фінансування Міністерства оборони та використати його для просування SAVE America Act. Цей пакет правил передбачає підтвердження громадянства під час реєстрації виборців і посвідчення особи з фото під час голосування.

Пріоритети на завершення каденції

Тун повідомив колегам, що хоче зосередитися на затвердженні 23 кандидатів Трампа на судові посади, а також більш ніж 100 кандидатів президента до виконавчої влади. Одним із пріоритетів він також назвав фінансування уряду, адже наступний дедлайн для уникнення припинення його роботи припадає на 11 грудня.

Сенатори Джош Гоулі та Девід Маккормік також підтримали відтермінування виборів керівництва. Вони закликали обговорити причини великих втрат Республіканської партії на виборах попереднього тижня та переглянути партійний порядок денний. Водночас більшість республіканців у Сенаті підтримала Туна, прагнучи завершити внутрішньопартійну суперечку та перейти до роботи над порядком денним перехідного періоду.

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