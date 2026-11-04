Лідер Rise Mzansi Зібі поскаржився на віддалені виборчі дільниці — TimesLIVE

У ПАР лідер партії Rise Mzansi Сонгезо Зібі заявив, що призначені йому та його синові виборчі дільниці розташовані далеко від їхнього помешкання, хоча дільниця є безпосередньо біля їхнього будинку. Політик попередив, що така ситуація може знеохотити частину виборців брати участь у муніципальних виборах.

Дільниці за кілометри від дому

Як повідомляє TimesLIVE, Зібі раніше голосував на дільниці біля свого будинку з 2006 року. Цього разу його направили голосувати приблизно за кілометр, а його сина, який голосує вперше та живе разом із ним, — на дільницю за 5 км.

Зібі також заявив, що мешканців житлового комплексу Heuwelsig Estate спрямовували до інших дільниць, оскільки вони зареєстровані не там, де розташований пункт голосування біля в’їзду до комплексу. За його словами, біля цього пункту не було черги, тоді як на інших дільницях люди стикалися з тривалим очікуванням і частина з них поверталася назад.

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Правило голосування за місцем реєстрації

Попри скарги, Зібі прибув на призначену йому дільницю в Тшване та закликав виборців перевіряти місце своєї реєстрації перед поїздкою на голосування.

Голова Виборчої комісії ПАР Мосото Моеп’я під час брифінгу заявив, що після відкриття дільниць о 7:00 суттєвих збоїв не зафіксували. Він наголосив, що на місцевих виборах громадяни можуть голосувати лише на конкретній дільниці, де вони зареєстровані, а не на будь-якій дільниці у межах свого виборчого району. Дільниці мали працювати до 21:00.

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