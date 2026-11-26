Лідер самопроголошеної Лівійської національної армії Халіфа Хафтар у середу вперше прибув з офіційним візитом до Анкари, Туреччина, де зустрівся з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та іншими високопосадовцями. Хафтар, чиї сили контролюють східне узбережжя Лівії, приїхав разом із делегацією, до якої увійшов його син Саддам Хафтар, повідомляє France 24.

Переговори в Анкарі

Деталей закритих переговорів Ердогана і Хафтара турецька президентська адміністрація не оприлюднила. За опублікованими МЗС Туреччини знімками, раніше Хафтар також зустрівся з міністрами закордонних справ та енергетики, главою розвідки й військовим керівництвом країни.

Офіс Хафтара заявив, що сторони обговорили останні регіональні та міжнародні події, а також питання взаємного інтересу. Там також повідомили про обговорення посилення співпраці Лівії й Туреччини у кількох сферах. Саддам Хафтар у дописі у Facebook назвав переговори важливим кроком для зміцнення довіри та початком нового етапу у відносинах між Туреччиною і східною частиною Лівії.

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Зміна контактів між сторонами

Під час громадянської війни в Лівії Туреччина підтримувала визнаний ООН уряд у Триполі, тоді як Хафтар контролював схід країни. Анкара постачала уряду в Триполі безпілотники, які допомогли відбити наступ сил Хафтара на столицю у 2019 році. Відтоді Туреччина розширювала контакти і з владою на сході Лівії.

У жовтні Туреччина приймала переговори між представниками адміністрації Хафтара та суперницького уряду в Триполі. Того ж місяця парламент на сході Лівії схвалив суперечливу угоду про морські кордони з Туреччиною, підписану у 2019 році, яку критикували ЄС і низка держав Східного Середземномор'я.

Атака біля Бенгазі

Візит Хафтара відбувся через три дні після атаки на два російські судна поблизу Бенгазі на сході Лівії, відповідальність за яку взяла Україна. Україна заявила, що корвет держави-агресора Російської Федерації «Меркурій» вибухнув і затонув у порту Бенгазі, а суховантаж зазнав удару. Українська сторона також стверджувала, що Росія перевозила зброю. Уряд у Триполі запросив пояснення в України, тоді як східна влада Лівії закликала до міжнародного розслідування тверджень про присутність українських військових у країні.

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