Лідер Соціал-демократичної партії Румунії Сорін Гріндяну заявив, що попередній уряд на чолі з Іліє Боложаном залишив видатки та зобов’язання без достатнього фінансування на 47,6 млрд леїв. Це майже 10 млрд євро, або близько 2,5% валового внутрішнього продукту країни.

Дані документа Мінфіну

Як повідомляє Romania Insider, ці дані озвучили в ефірі Antena 3 CNN. Телеканал послався на документ Міністерства фінансів, який, за його твердженням, потрапив у розпорядження редакції. Проєкт деталізованого виконання бюджету датований 24 листопада.

За даними Antena 3 CNN, у документі 47,6 млрд леїв зазначено як видатки та зобов’язання без достатнього фінансування. Із цієї суми 19,1 млрд леїв позначено як firm payments — саме таке формулювання наведене у документі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризик для цільового дефіциту

Гріндяну попередив, що за таких умов Румунії буде вкрай складно завершити рік у межах цільового показника бюджетного дефіциту. За його словами, виконати цей показник майже неможливо.

У матеріалі також зазначено, що Соціал-демократична партія була старшим партнером в уряді Боложана до травня 2026 року. Наведені оцінки є заявою політика та даними Antena 3 CNN, яка посилається на документ Міністерства фінансів.

Читай нас у