Лідер Wiper Мусьйока дорікнув союзникам через посилення Руто в Укамбані — Nation Kenya

У Кенії лідер партії Wiper Patriotic Front Калонзо Мусьйока дорікнув своїм союзникам за недостатню протидію політичному впливу президента Вільяма Руто в регіоні Укамбані. Він заявив, що прихильники президента активно проводять кампанію в графствах Кітуї, Мачакос і Макуені, тоді як його соратники діють розрізнено.

Під час церемонії подяки та повернення додому сенаторки графства Мачакос Агнес Кавінду в Муа-Гіллс Мусьйока закликав союзників об'єднати зусилля. За його словами, це дало б йому змогу зосередитися на роботі в інших частинах країни напередодні загальних виборів 2027 року, на яких він прагне здобути президентську номінацію від об'єднаної опозиції.

Розбіжності серед союзників

Мусьйока також висловив невдоволення низькою присутністю своїх прихильників на нещодавньому відкритті секретаріату руху Linda Mwananchi в Найробі. Як повідомляє Nation Kenya, ситуацію ускладнюють внутрішні суперечки серед його союзників.

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Зокрема, сенаторка Кавінду має напружені відносини з губернаторкою графства Мачакос Вавіньєю Ндеті. Союзник губернаторки, член виконавчого органу графства з питань земель Натаніель Нганга, висунувся на партійну номінацію Wiper проти Кавінду. На цю ж номінацію претендують колишній посадовець графства з питань охорони здоров'я Даніель Юмбія та адвокат Мусьйока Кала.

Вплив Руто в Мачакосі

Депутат парламенту від Кіломе Таддеус Нзамбія заявив, що Мачакос особливо відчуває політичний вплив Руто. Із восьми депутатів парламенту від цього графства п'ятеро підтримують президента. За словами Нзамбії, лише Роберт Мбуї з Катіані та Стівен Муле з Матунгулу залишаються союзниками Мусьйоки, тоді як депутат від Мавоко Патрік Макау приєднався до руху Linda Mwananchi сенатора Найробі Едвіна Сіфуни.

Внутрішня конкуренція також посилилася в графстві Кітуї, де за партійну номінацію Wiper для участі у виборах губернатора змагаються сенатор Енох Вамбуа, представниця Кітуї в парламенті Ірен Касалу та депутат Макалі Мулу. Ситуацію ускладнив вступ до перегонів колишньої губернаторки Кітуї Чаріті Нгілу.

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