Лідера ізраїльських центристів Гаді Айзенкота образили на етнічному ґрунті — RMF24

В Ізраїлі ведучий 14-го каналу під час телепрограми неодноразово вживав на адресу лідера ізраїльських центристів Гаді Айзенкота образливий вислів на етнічному ґрунті. Це сталося в суботу ввечері, а наступного дня образливе формулювання повторили. Інцидент викликав обурення серед політиків і громадськості.

Як повідомляє RMF24, висловлювання було спрямоване проти Айзенкота, який має марокканське походження. Канал, за даними видання, прихильно ставиться до прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. За результатами опитувань Айзенкот має реальні шанси обійняти посаду глави уряду.

Реакція на інцидент

Нетаньягу засудив образливе називання Айзенкота та охарактеризував його як вкрай недоречне. Член партійного суду «Лікуду» Давид Ельбаз, який також має марокканське коріння, зажадав від журналіста вибачень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Штаб Айзенкота використав інцидент у передвиборчій кампанії. Представники політика розмістили білборди, на яких звинуватили Нетаньягу та його прихильників у зневазі до мізрахім — євреїв, які походять із країн Близького Сходу та Північної Африки.

Вибори та етнічний контекст

Гаді Айзенкот — відставний генерал, колишній начальник Генерального штабу ізраїльської армії та лідер центристської партії «Просто» (Яшар). Його батьки прибули до Ізраїлю з Марокко. У разі перемоги на виборах він може стати першим прем’єр-міністром країни з числа мізрахім.

RMF24 зазначає, що етнічні поділи існують в ізраїльському суспільстві від заснування держави. Євреї європейського походження, ашкеназі, протягом десятиліть домінували в політиці, економіці та армії. Натомість багато вихідців із країн Близького Сходу й Північної Африки оселялися в бідніших периферійних районах. Парламентські вибори в Ізраїлі мають відбутися 27 жовтня.

Читай нас у