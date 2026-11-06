Лідера опозиції Тунду Ліссу засудили до чотирьох років — Deutsche Welle

У Танзанії лідера головної опозиційної партії Chadema Тунду Ліссу засудили до чотирьох років позбавлення волі за підбурювання до заворушень. Водночас суд виправдав його за обвинуваченням у державній зраді, яке передбачало ризик смертного вироку. Про рішення суду повідомляє Deutsche Welle.

Рішення суду

Судді дійшли висновку, що заяви Ліссу про блокування виборів були спрямовані на зрив голосування та підбурювання до насильства. За даними видання, опозиціонера визнали винним у правопорушенні, якого не було серед висунутих йому обвинувачень.

Ліссу заперечив законність такого рішення. Він заявив, що його не звинувачували в підбурюванні, та припустив, що судді намагаються справити враження на людину, яка призначає їх на посади. Як зазначає DW, він, імовірно, мав на увазі президентку Самію Сулуху Хассан.

Опозиціонера заарештували у квітні 2025 року після промови, в якій, за версією обвинувачення, він сказав прихильникам, що опозиція «заблокує вибори» та «мобілізує повстання». Ліссу не визнав провини, наполягаючи, що його виступ не порушував законів, а переслідування має політичний характер. До оголошення вироку він уже провів під вартою 19 місяців.

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Протести та критика справи

Арешт Ліссу, повідомлення про викрадення критиків влади та виключення Chadema з виборів у жовтні 2025 року стали чинниками протестів у країні. За інформацією Deutsche Welle, поліція відкривала вогонь по протестувальниках у кількох містах, унаслідок чого загинули сотні людей. Представники опозиції та правозахисні групи оцінювали кількість загиблих у тисячі.

Комісія, призначена президенткою Хассан, у квітні повідомила щонайменше про 518 загиблих і поклала відповідальність за насильство на протестувальників. Уряд заперечив звинувачення у надмірному застосуванні сили силовиками. Перед оголошенням вироку посилені заходи безпеки запровадили в комерційній столиці Дар-ес-Саламі та біля будівлі суду.

Британські законодавці та депутати Європейського парламенту назвали справу політично вмотивованою і закликали негайно звільнити Ліссу. У 2017 році він пережив замах, під час якого в нього вистрілили 16 разів; політик вважає напад політично мотивованим.

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