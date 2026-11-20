Лідери форуму АТЕС за підсумками дводенного саміту в китайському Шеньчжені закликали зміцнювати регіональну взаємопов’язаність і зменшувати інституційні бар’єри для торгівлі та інвестицій. Про це йдеться у заявах, оприлюднених після 33-ї зустрічі економічних лідерів форуму, повідомляє Anadolu Agency.

Китай приймав саміт під гаслом «Розбудова Азійсько-Тихоокеанської спільноти для спільного процвітання». Учасники наголосили, що взаємопов’язаність сприяє руху товарів, послуг, капіталу та людей у регіоні. На їхню думку, вона також може підтримати тісніші економічні зв’язки й довгострокове зростання відкритої, динамічної, стійкої та мирної Азійсько-Тихоокеанської спільноти.

Транспорт і цифровізація

У документі APEC Connectivity Blueprint лідери закликали зміцнювати наземні, морські та повітряні транспортні мережі. Вони також наголосили на потребі забезпечити безпечне й ефективне морське, авіаційне та мультимодальне сполучення для переміщення людей і вантажів.

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Документ передбачає посилення інновацій і цифрової трансформації транспортних систем. Серед напрямів, які пропонують досліджувати, — безпечні та захищені автономні й безпілотні технології. Учасники також закликали скорочувати інституційні бар’єри, щоб сприяти торгівлі, інвестиціям і формуванню більш пов’язаної регіональної економіки.

Економічна співпраця

У заяві 2026 APEC Leaders’ Shenzhen Outlook учасники визнали, що світ швидко змінюється, а нові можливості з’являються одночасно зі складними глобальними викликами. Лідери заявили про намір підтримувати макроекономічну стабільність, продуктивність, динамічність економік і економічне зростання на користь жителів регіону.

Вони також підтвердили прихильність до Путраджайського бачення АТЕС до 2040 року та ролі форуму як головного майданчика регіональної економічної співпраці. Лідери пообіцяли зробити АТЕС сучаснішим, ефективнішим і дієвішим майданчиком для розвитку ідей. Заснований 1989 року форум об’єднує 21 економіку, зокрема Китай, США, Росію, Японію, Південну Корею, Австралію, Канаду, Індонезію, Малайзію та В’єтнам.

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