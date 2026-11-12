Лідери COP31 в Анталії обговорять стійкість міст і скорочення метану — Anadolu Agency

У турецькій Анталії на другий і завершальний день зустрічі світових лідерів у межах кліматичного саміту COP31 мають обговорити заходи для підвищення стійкості міст до зміни клімату та розширення використання електроенергії в будівлях і транспорті.

Фінансування міської інфраструктури

Уряди, місцева влада, бізнес та інвестори мають розглянути фінансування енергоефективних будівель, модернізації електромереж і заходів захисту міст від екстремальних погодних явищ. Протягом дня очікуються нові оголошення щодо фінансування та інвестицій, повідомляє Anadolu Agency.

Електрифікація є одним із пріоритетів порядку денного головування Туреччини на COP31. У містах це може передбачати заміну опалення на викопному паливі електричними тепловими насосами та перехід на електробуси. Такі зміни можуть скоротити викиди в міру збільшення частки чистих джерел в електроенергетиці, а оновлення мереж має допомогти покрити зростання попиту на електроенергію.

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Метан і бізнес-форум

Лідери також мають обговорити скорочення викидів метану та інших парникових газів, щоб обмежити потепління у найближчій перспективі. Очікується, що вони оцінять виконання попередніх зобов’язань, оголосять нові та розглянуть механізми їх фінансування.

12 листопада відкривається бізнес-форум COP31, присвячений ролі приватного сектору у фінансуванні та реалізації проєктів у чистій енергетиці, міській інфраструктурі й адаптації до зміни клімату. Конференція ООН триває з 9 до 20 листопада: Туреччина головує на COP31, а Австралія очолює офіційні переговори щодо скорочення викидів, адаптації та кліматичного фінансування.

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