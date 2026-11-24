Президент Кіпру Нікос Христодулідіс і лідер турецьких кіпріотів Туфан Ерхюрман погодили текст механізму спільного швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Домовленості досягли під час особистої зустрічі 24 листопада в буферній зоні Нікосії, повідомляє Cyprus Mail.

Пункти пропуску залишилися предметом обговорення

Водночас сторони не домовилися про відкриття додаткових пунктів пропуску між двома частинами острова. Раніше цього місяця вони погодили одночасне відкриття двох нових переходів.

В ООН заявили, що лідери оцінили поступ у виконанні заходів зі зміцнення довіри, погоджених на попередній зустрічі, зокрема щодо якнайшвидшого відкриття двох уже узгоджених пунктів пропуску. Вони також продовжили обговорення інших переходів та невирішених питань.

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Освітні й екологічні ініціативи

Лідери також схвалили програму EduBites двогромадського технічного комітету з питань освіти. Крім того, вони підтримали запуск спільного проєкту технічних комітетів з питань довкілля та освіти Green Cyprus: Voices for a Sustainable Future.

Сторони підтвердили домовленість підготувати план проведення релігійних служб по всьому острову протягом початкового шестимісячного періоду з можливістю продовження. Таку домовленість уперше досягли у травні.

Христодулідіс і Ерхюрман також підтвердили готовність зустрітися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем якомога швидше. За даними видання, тристороння зустріч за участю двох лідерів і Гутерреша може відбутися до кінця місяця та найімовірніше пройде в Європі.

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