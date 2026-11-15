Лідери громад Кіпру домовилися відкрити два пункти перетину — Cyprus Mail

На Кіпрі лідери грецько- та турецько-кіпрської громад Нікос Христодулідіс і Туфан Ерхюрман домовилися відкрити два нові пункти перетину буферної зони — між Камбосом і Каравостасі, а також між Луруджиною та Лімпією. Домовленостей досягли під час зустрічі за участі посланниці ООН Марії Анхели Ольгін, повідомляє Cyprus Mail. Сторони також погодили проведення нової тристоронньої зустрічі з генеральним секретарем ООН.

Будівництво може затягнутися

Пункт перетину Камбос—Каравостасі потребуватиме значно більше робіт, ніж маршрут Луруджина—Лімпія, між якими менш ніж 400 метрів. Мухтар Камбоса Іоанніс Пападопулос заявив, що наявну чотириметрову дорогу треба розширити до семи метрів для двостороннього руху. За його оцінкою, відкриття переходу навряд чи відбудеться до кінця наступного року.

Значна частина дороги не використовувалася з 1974 року, а нині слугує протипожежною смугою. Грецько-кіпрський переговорник Менелаос Менелау визнав, що рельєф у районі Камбоса вимагатиме більше робіт, і сказав, що технічні вимоги мають обговорити профільні комітети. Водночас Христодулідіс і Ерхюрман погодилися, що обидва пункти перетину мають запрацювати одночасно.

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Заперечення громад і екологічні питання

Запропонований маршрут через Камбос з'явився як альтернатива переходу до Коккіни, щодо якого переговори зайшли в глухий кут. Муніципалітет Поліс-Хрисохус та громади Тіллірії розкритикували таку заміну, заявивши, що Коккіна не повинна бути виключена з домовленостей. Христодулідіс, зі свого боку, стверджує, що Коккіна входить до переліку з 19 пропозицій, переданих ООН у понеділок.

Додаткові запитання стосуються довкілля, оскільки частина дороги проходить через державний ліс Пафоса, де мешкає ендемічний кіпрський муфлон. Департамент довкілля та служба мисливства й фауни повідомили, що їх ще не залучали до консультацій: детального плану переходу поки немає.

Проблема перевантаження Нікосії

Мер Нікосії Хараламбос Прунцос і турецько-кіпрський мер Мехмет Харманчі заявили, що два узгоджені переходи не розв'язують проблему черг у столиці. За даними видання, у Нікосії відбувається близько 70% усіх зафіксованих перетинів, переважно через перевантажений пункт Айос-Дометіос. Прунцос наполягає на необхідності ще одного переходу у східній частині міста.

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