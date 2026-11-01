Лідери Лівії обговорили умови для проведення виборів — Anadolu Agency

У Лівії голова Президентської ради Мохаммед аль-Менфі та очільник Вищої державної ради Мохаммед Такала обговорили зусилля для досягнення національного політичного врегулювання, яке має відкрити шлях до виборів. Про це з посиланням на заяву Президентської ради повідомляє Anadolu Agency.

Умови для політичного процесу

Сторони розглянули політичну ситуацію та зусилля зі створення умов для відновлення політичного процесу. Зустріч також стосувалася досягнення всеосяжного національного врегулювання і руху до президентських та парламентських виборів.

Аль-Менфі й Такала наголосили на необхідності захистити судову систему, її незалежність та убезпечити її від будь-якого втручання або політичних впливів. У заяві Президентської ради судову владу назвали конституційною опорою стабільності держави та гарантією верховенства права, прав і свобод.

Роль судової системи

Лідери також заявили про важливість збереження єдності та незалежності суверенних державних інституцій. Вони закликали поважати визначені законом повноваження цих органів, щоб уникнути конкуруючих рішень або використання інституцій у політичних суперечках.

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У середу комітет діалогу «4+4» погодився розширити консультації з різними складовими судової системи. Метою є її об'єднання та забезпечення її ролі в підтримці президентських і парламентських виборів.

Робота комітету 4+4

Комітет проводить переговори за сприяння ООН із квітня 2026 року, намагаючись подолати політичний глухий кут і просунути дорожню карту ООН, зокрема щодо виборів та об'єднання виконавчої влади. До комітету входять по чотири представники Уряду національної єдності та генерального командування сил на сході країни.

30 серпня учасники домовилися відновити склад ради Вищої національної виборчої комісії та визначити графік президентських і парламентських виборів у строк не більш як 24 місяці за єдиної виконавчої влади й об'єднаних національних інституцій.

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