Лідери регіонів NUMSA у ПАР відкинули рішення про їхнє відсторонення — TimesLIVE

Регіональні лідери Національної профспілки металістів Південної Африки (NUMSA) відкинули рішення національних посадовців про їхнє відсторонення. Вони заявили, що дисциплінарні заходи щодо регіональних посадовців можуть застосовувати регіональні виконавчі комітети, а не національні посадовці профспілки, повідомляє TimesLIVE.

Спір щодо повноважень

Генеральний секретар NUMSA Ірвін Джим і президент Ендрю Чірва в понеділок вимагали від регіональних представників відкликати повідомлення про скликання спеціального засідання Національного виконавчого комітету та скасувати це засідання. Вони також закликали не ухвалювати і не виконувати рішення від імені Національного виконавчого комітету.

Регіональні лідери все ж провели спеціальне засідання. Створена ними координаційна група заявила, що національні посадовці не навели жодного положення статуту, яке давало б їм право скасувати засідання, скликане для виконання рішення центрального комітету. За даними цієї групи, у зустрічі взяли участь представники восьми з дев'яти регіонів NUMSA.

Взаємні рішення про відсторонення

Минулого тижня національні посадовці провели окреме спеціальне засідання Національного виконавчого комітету, де вирішили відсторонити регіональних лідерів і працівників. Їм закинули створення «хаосу в організації».

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Перед цим представники регіонів Східний Кейп, Квазулу-Наталь, JC Bez, Мпумаланга та Седібенг провели засідання центрального комітету всупереч позиції Джима. На засіданні 23–25 жовтня регіональні лідери, зокрема Анділе Блоко, Нкосінаті Макханья та Анділе Нкілінгване, вирішили позбавити національних посадовців делегованих повноважень і функцій та сформувати координаційну групу. Національне керівництво NUMSA заявляє, що це зібрання не відповідало статуту профспілки, тому не визнає його рішень.

Судове рішення щодо делегатів

Конфлікт пов'язаний зі спором навколо делегатів від Мпумаланги. Суддя Трудового суду Едвін Тлотлалемадже заборонив NUMSA та її посадовцям не допускати делегатів регіону до засідань, участі в них і голосування. Суддя також встановив, що Чірва самостійно або разом із генеральним секретарем перевищив повноваження, намагаючись виключити делегацію Мпумаланги.

Регіональні лідери планували провести у вівторок брифінг про результати спеціального засідання. Джим назвав координаційну групу фіктивною, а брифінг — несанкціонованим, заявивши, що національні посадовці є легітимним керівництвом профспілки. Національний конгрес NUMSA, на якому мають обрати нове керівництво, очікується пізніше цього місяця.

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