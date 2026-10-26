Лідери Сінгапуру засудили напад на церкву в Йорданії — Channel NewsAsia

Президент Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам і прем'єр-міністр Лоуренс Вонг висловили співчуття через напад на церкву Святого Георгія в селі Хаммуд у йорданській мухафазі Карак. Під час стрілянини 23 жовтня загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще близько 40 зазнали поранень.

Напад під час похоронної процесії

Озброєні нападники відкрили вогонь під час похоронної процесії в грецькій православній церкві. Після стрілянини вони втекли, а йорданські сили безпеки розпочали їхній пошук, повідомляє Channel NewsAsia.

У листі до короля Йорданії Абдалли II від 26 жовтня президент Шанмугаратнам заявив, що був глибоко шокований нападом. Він передав співчуття родинам загиблих від імені народу Сінгапуру та засудив навмисний напад на цивільних у місці богослужіння. Президент також зазначив, що Сінгапур солідарний з Йорданією у протидії тероризму в будь-якій формі та незалежно від його джерела.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція влади Йорданії

Лоуренс Вонг у листі до прем'єр-міністра Йорданії Джафара Хассана назвав напад актом тероризму. Він висловив співчуття сім'ям загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим, наголосивши на протидії тероризму та релігійному екстремізму.

Король Абдалла II пообіцяв жорстку відповідь на напад. Прем'єр-міністр Джафар Хассан оголосив триденну національну жалобу: на державних і громадських установах приспустили прапори. Напади на місця богослужіння є рідкісними в Йорданії, де християни становлять приблизно 2–3% населення.

Читай нас у