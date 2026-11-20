У Шеньчжені в Китаї лідери США, Китаю та Російської Федерації — держави-агресора провели першу тристоронню зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і Путін підтвердили зацікавленість у зниженні ядерних ризиків та плани збільшити видобуток нафти.

Водночас аналітики, опитані CNBC, вказали на відсутність конкретних результатів із низки ключових питань. Керуючий директор Blueshirt Гарі Дворчак назвав Тайвань головним джерелом стратегічної невизначеності та зазначив, що Північна Корея не увійшла до тристоронньої декларації щодо ядерних ризиків. Президент Eurasia Group Іан Бреммер також зауважив, що за помітними політичними жестами не було значних практичних рішень.

Торгівля та технології

Перед тристоронньою зустріччю Трамп і Сі провели третій двосторонній саміт цього року. Публічних повідомлень про домовленості щодо подальшого зниження мит, постачання рідкісноземельної сировини після січневого дедлайну або технологічної конкуренції не було.

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Трамп сказав Fox News, що під час розмови із Сі коротко порушували тему Nvidia. CNBC також повідомило, що генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск не з’явився разом із Трампом на головних заходах, пов’язаних із самітом. За словами представника компанії в китайських соцмережах, у четвер Маск прилетів до Шанхаю, щоб відвідати завод Tesla.

Тайвань і регіональна дипломатія

Тайвань, одна з 21 економік АТЕС, на саміті представляв засновник і почесний голова Acer Group Стен Ши. Самоврядний острів, який Пекін вважає частиною своєї території, не став помітною темою заходу. На 28 листопада на Тайвані заплановані вибори мера Тайбея та вибори на інші посади.

Перед візитом до Шеньчженя Трамп побував на Філіппінах, де на полях саміту АСЕАН зустрівся з лідерами Австралії, Індії та Японії у форматі Quad. Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі назвала головним результатом дипломатичного тижня саме саміт Quad. Вона також заявила, що позиція Японії щодо Тайваню залишається незмінною та відповідає Спільному комюніке Японії й Китаю 1972 року.

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