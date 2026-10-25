Лідерка опозиції Мачадо повернулася до Венесуели — NPR

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо повернулася до Венесуели після понад 10 місяців вигнання. Про своє прибуття вона повідомила у соцмережах, написавши: «Я тут. З вами». Про це повідомляє NPR.

Підтвердження від союзника

Лідер венесуельської опозиції Едмундо Гонсалес підтвердив у X, що Мачадо прибула до країни. Він також заявив, що незабаром буде поруч із нею, та назвав її повернення важливим днем для венесуельців.

Мачадо вперше з’явилася у Венесуелі з грудня. Перед виїздом за кордон вона переховувалася в країні 11 місяців після короткочасного затримання під час протесту в січні 2025 року. Після таємного виїзду Мачадо з’явилася в Норвегії у грудні 2025 року, де їй присудили Нобелівську премію миру за мирний виклик авторитарному уряду Ніколаса Мадуро.

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Вимога провести вибори

Повернення Мачадо відбулося на тлі невизначеності щодо демократичного майбутнього Венесуели та ролі США в країні. Після усунення Мадуро країною керує виконувачка обов’язків президента Дельсі Родрігес, давня союзниця колишнього президента.

За даними NPR, Родрігес уже перевищила строк, на який її уповноважили виконувати обов’язки президента після захоплення Мадуро, а дату виборів досі не призначили. Мачадо та її союзники вимагають встановити дату президентських виборів, тоді як американські посадовці наголошують насамперед на економічній стабілізації.

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