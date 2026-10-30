Лідерка опозиції Вілсон обіцяє скасувати договір у Вікторії — ABC News Australia

В Австралії лідерка опозиції штату Вікторія Джесс Вілсон підтвердила намір скасувати угоду Treaty з Першими народами та виборний орган Gellung Warl, якщо Коаліція переможе на виборах 28 листопада. Представники корінних народів Вікторії назвали цю ініціативу використанням угоди як «політичного футбольного м’яча» та застерегли від втрати здобутків, повідомляє ABC News.

Минулого року уряд Вікторії першим серед штатів і територій Австралії підписав сучасну угоду з Першими народами. Вілсон заявила, що Коаліція пропонує замінити незалежний Gellung Warl урядовим департаментом First Nations Victoria, який перебуватиме під наглядом міністра. За її словами, нова структура відповідатиме за виконання та звітування щодо цілей програми Closing the Gap.

Критика плану Коаліції

Колишня уповноважена з просування Treaty Джилл Галлагер, яка брала участь у створенні моделі угоди, заявила, що план Коаліції означатиме повернення до консультативних комітетів, які, на її думку, десятиліттями не давали належних результатів для корінних народів. Вона наголосила, що Gellung Warl має забезпечувати можливість вести діалог з урядом і вимагати підзвітності від державних та підконтрольних корінним громадам організацій.

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Галлагер сказала, що скасування угоди стало б «кроком назад» для корінних жителів Вікторії. Вона також зазначила, що штату знадобилося 200 років, аби дійти до Treaty.

Повноваження Gellung Warl

Gellung Warl, яким керує Асамблея перших народів, може консультувати уряд і парламент Вікторії щодо політики, яка впливає на життя Перших народів, а також має повноваження притягати штат до відповідальності. У серпні орган закликав уряд відкликати законопроєкт про скасування гарантованої години перебування ув’язнених на свіжому повітрі щодня. Законопроєкт ухвалили за підтримки Коаліції, а міністерка виправних служб Рос Спенс мала надати письмову відповідь упродовж 60 днів.

Законодавчу основу угоди можна скасувати, однак голова Treaty Authority Джіда Кларк раніше заявила, що сама угода Treaty, яка отримала культурне схвалення відповідно до права аборигенів, не може бути «односторонньо розірвана» однією зі сторін. Представник народу вурунджері Тейн Гарві, чия громада веде переговори про локальну угоду зі штатом, назвав перспективу втрати Treaty вкрай згубною для людей, які тривалий час домагалися її укладення.

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