У Франції лідерка ультраправих Марін Ле Пен зберігає перше місце за намірами виборців голосувати на президентських виборах, свідчить опитування Ifop. Залежно від змодельованого сценарію вона може набрати у першому турі від 32% до 36% голосів.

Як повідомляє Cyprus Mail, опитування провели 13–16 листопада. У чотирьох із шести сценаріїв підтримка Ле Пен була на 1–2 відсоткові пункти нижчою, ніж у подібному дослідженні місяцем раніше.

Прогноз Ifop щодо Меланшона

Кандидат від радикально лівої партії «Нескорена Франція» Жан-Люк Меланшон у всіх шести сценаріях посідає місце, яке дає змогу вийти до другого туру. Його результат оцінюють у межах від 17% до 19,5%. У чотирьох сценаріях він додав 1–2 відсоткові пункти порівняно з попереднім опитуванням.

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Жоден із кандидатів від правоцентристських та лівоцентристських сил не набирає понад 15% у жодній із конфігурацій, протестованих Ifop. Серед центристських кандидатів лідирує колишній прем’єр-міністр Едуар Філіпп. Мер Канн Давід Ліснар за останній місяць наростив підтримку та у чотирьох сценаріях посідає четверте місце.

Дати голосування

Перший тур президентських виборів у Франції запланований на 18 квітня. Якщо жоден кандидат не отримає більш як 50% голосів, двоє кандидатів із найвищою підтримкою зустрінуться у другому турі 2 травня. Чинний президент Еммануель Макрон не може балотуватися на третій термін.

За оцінкою Ifop, у кожному протестованому сценарії Ле Пен мала б перемогти у другому турі зі значною перевагою. Меланшон уже тричі висувався на посаду президента — у 2012, 2017 і 2022 роках, — однак досі не виходив до другого туру. Ле Пен також брала участь у цих трьох виборах і програла Макрону у другому турі 2017 та 2022 років.

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