Лідс переміг Тоттенгем 1:0 завдяки голу Окафора — Sky Sports News

«Лідс» 7 листопада 2026 року переміг «Тоттенгем» з рахунком 1:0 у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні «Елланд Роуд». Єдиний м’яч на 79-й хвилині забив Ноа Окафор, який вийшов на заміну. Як повідомляє Sky Sports News, для «Лідса» це була перша перемога за шість матчів, тоді як «Тоттенгем» перервав серію з трьох виграшів.

Вирішальний гол після заміни

Окафор відзначився через 97 секунд після появи на полі. У результативній атаці також взяв участь інший футболіст, який вийшов на заміну, — Гаррі Вілсон. До цього «Лідс» мав кілька нагод відкрити рахунок: удар головою Домініка Калверта-Льюїна після кутового заблокував Домінік Соланке, а Ао Танака пробив вище воріт.

На 75-й хвилині воротар «Тоттенгема» Антонін Кінскі врятував команду після удару Шона Лонгстаффа. У компенсований час воротар «Лідса» Джеймс Траффорд парирував удар головою Яна-Пауля ван Гекке, який став одним із небагатьох небезпечних моментів гостей.

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Епізод із Боглом перевіряли VAR

На 34-й хвилині захисник «Лідса» Джейден Богл у підкаті зачепив ахіллове сухожилля Матіса Теля. Арбітр Джон Брукс не показав картку, а Тель через наслідки цього епізоду був замінений на 43-й хвилині.

Відеоасистенти арбітра перевіряли момент упродовж чотирьох хвилин, однак не рекомендували головному судді переглянути епізод на моніторі. Колишній арбітр Прем’єр-ліги Майк Дін назвав цей підкат таким, що мав каратися вилученням. Після перемоги «Лідс» піднявся на восьме місце в таблиці та випередив «Тоттенгем», який опустився на 10-ту позицію.

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