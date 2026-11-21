«Лідс» 21 листопада 2026 року переміг «Челсі» з рахунком 4:1 у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні «Стемфорд Брідж». Це стала перша перемога команди на цьому стадіоні з 1999 року, повідомляє Sky Sports News.

Перебіг матчу

«Челсі» відкрив рахунок на 25-й хвилині завдяки голу Еммануеля Емеги, який уперше вийшов у стартовому складі. Вже на 28-й хвилині Ноа Окафор зрівняв рахунок.

Після перерви «Лідс» забив ще тричі. На 53-й хвилині Домінік Калверт-Льюїн реалізував пенальті та вивів гостей уперед. Через п’ять хвилин Окафор забив другий м’яч у матчі, а Бренден Ааронсон на першій компенсованій хвилині другого тайму встановив остаточний рахунок.

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Серія невдач Челсі

Вболівальники «Челсі» освистали команду після завершення першого тайму та після фінального свистка. Поразка стала для клубу третьою в чотирьох останніх матчах Прем’єр-ліги, після чого команда опустилася на восьме місце.

За даними Sky Sports News, команда тренера Хабі Алонсо також уже вибула з Кубка англійської ліги та не бере участі в єврокубках цього сезону.

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