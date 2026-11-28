За даними Sky Sports, «Лідс» на «Елланд Роуд» переміг «Ковентрі» з рахунком 3:0 у матчі Премʼєр-ліги та піднявся на шосту позицію в турнірній таблиці. Матч відвідали 36 896 глядачів.

Голи Келверта-Льюїна і Лонгстаффа

Рахунок на 40-й хвилині відкрив Домінік Келверт-Льюїн, який головою замкнув подачу зі штрафного. За 48 годин до матчу нападник продовжив контракт із клубом. До перерви перевагу господарів подвоїв Шон Лонгстафф: його удар змінив напрямок після рикошету від Тацухіро Сакамото.

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Після перерви Лонгстафф оформив дубль. Другий м’яч півзахисника був забитий після пасу п’ятою від Габріеля Гудмундссона. «Ковентрі» не забив у відповідь, а голкіпер гостей Рашворт на 69-й хвилині відбив удар Джейдена Богла та не дозволив «Лідсу» забити четвертий гол.

Позиції в таблиці

Перемога дозволила команді Даніеля Фарке увійти до першої шістки Премʼєр-ліги. Від «Манчестер Сіті», який посідає третє місце, «Лідс» відстає на два очки. Sky Sports також зазначає, що після переходу на схему з трьома захисниками 364 дні тому в матчі проти «Манчестер Сіті» команда програла лише сім поєдинків Премʼєр-ліги.

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