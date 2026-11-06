Liebherr представила електричний 250-тонний екскаватор R 9300 G8-E — Electrek

Компанія Liebherr представила R 9300 G8-E — електричний гірничий екскаватор масою 250 тонн, створений на базі платформи R 9300 G8. Машина має електричний привід потужністю 850 кВт, або 1140 кінських сил, та розрахована на живлення від мережі напругою 6–6,6 кВ, повідомляє Electrek.

Характеристики екскаватора

У Liebherr заявили, що електрична версія забезпечує таку саму гідравлічну потужність і характеристики ковша, як дизельна модифікація. Для ковша вказано показник 1,8 тонни на кубічний метр.

За даними Electrek, у 2024 році Liebherr почала в обмежених обсягах переобладнувати дизельні гірничі екскаватори на електричні. Нову модель компанія позиціонує як серійний розвиток цього досвіду.

Системи допомоги та живлення

R 9300 G8-E стандартно оснащений системою Liebherr Power Efficiency – Hydraulic Control. Вона адаптує гідравлічну потужність до профілю навантаження машини та зменшує загальний коефіцієнт навантаження силової установки.

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Завдяки електронній архітектурі Generation 8 екскаватор сумісний із технологіями IoMine. Серед них — системи допомоги оператору, напівавтономний помічник заповнення ковша Bucket Filling Assistant, система огляду Skyview та інструмент візуалізації даних Data View.

Клієнти також можуть встановити автономну систему кабельного барабана, призначену для керування кабелем і підтримання мобільності машини на майданчику. Electrek зазначає, що екскаватор, схоже, має бортові акумулятори, однак переважно працює від електромережі. Це має зменшити потребу в перервах на заряджання за наявності стабільного мережевого живлення.

Liebherr також вказує, що електричний привід має менше рухомих частин, ніж традиційна трансмісія. За певних умов це може знизити потребу в технічному обслуговуванні та пов’язані витрати. Компанія додає, що менший рівень вібрації в кабіні може поліпшити комфорт оператора та зменшити втому.

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