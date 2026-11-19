У Великій Британії постачальники LIV Golf мають прострочені рахунки на сотні тисяч фунтів, тоді як гольф-ліга в останні тижні перед зверненням по захист від банкрутства виплатила гравцям щонайменше 50,8 млн доларів. Про це повідомляє BBC Sport.

За даними судових документів, 31 липня LIV Golf здійснила 59 виплат гольфістам на 16,6 млн доларів. Ця сума відповідала призовим виплатам за турнір LIV Golf UK. Ще 34,2 млн доларів гравці отримали з 17 серпня до 3 вересня після турнірів у Нью-Йорку та Індіанаполісі. Зокрема, Джон Рам отримав 6,4 млн доларів за п’ять днів до звернення ліги по захист від банкрутства.

Борги перед постачальниками

Компанія Global Infusion Group із Бакінгемширу, яка забезпечувала кейтеринг на липневому турнірі LIV Golf UK, очікує на 321 671 фунт. Платіж мав надійти 7 серпня. Клінінгова компанія BD365 Clean із Саффолку, яка залучила 108 працівників, повідомила про борг у 75 225 фунтів; більша частина цієї суми мала бути сплачена 20 липня та 13 серпня.

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Власниця BD365 Clean Кріссі Фоскетт заявила, що несплата рахунків становить майже загрозу існуванню її команди. У відкритих реєстрах також зазначено борг понад 3 тис. фунтів перед сімейною компанією Goodysphere із Йоркширу. Режисер Джо Бентлі повідомив, що йому не виплатили майже 6 тис. фунтів за відео для YouTube-каналу LIV Golf.

Звернення по захист від банкрутства

LIV Golf звернулася по захист від банкрутства в Нью-Джерсі 8 вересня. У документах ліга оцінила свої зобов’язання у суму від 500 млн до 1 млрд доларів і вказала щонайменше тисячу кредиторів. На виплати незабезпеченим кредиторам саудівські власники поки передбачили 2 млн доларів.

У листопаді LIV Golf оголосила про згортання операцій. Серед 30 найбільших незабезпечених вимог були претензії 14 гольфістів: Джон Рам заявив вимогу на 7,5 млн доларів, від якої погодився відмовитися в межах домовленості про вихід із ліги. Слухання щодо плану згортання діяльності заплановане на січень.

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