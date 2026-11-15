Лікар із ДР Конго після одужання від Еболи протидіє дезінформації — BBC News

У місті Бутембо на сході Демократичної Республіки Конго лікар Реймонд Касерека Камванга, який одужав від Еболи, проводить інформаційні кампанії, аби переконати жителів у реальності хвороби та можливості одужати. Про це повідомляє BBC News. Медик працює в лікарні Катва та вважає, що інфікувався після контакту з пацієнтом у ситуації, коли захисні заходи не завжди були достатніми.

Лікування попри страх родини

Першими симптомами лікар назвав гіркий присмак у роті, головний біль і загальне нездужання. Згодом його стан погіршився: з’явилися слабкість, біль у м’язах, блювання та діарея. Через відсутність у Бутембо обладнання для швидкого тестування зразки доводиться доправляти до міста Бені, що за 54 км. Через стан доріг у регіоні ця дорога може тривати від 48 до 72 годин.

На четвертий день перебування вдома Камванга вирішив піти до центру лікування Еболи. Його мати Масіка Ндунго та інші родичі боялися, що спеціалізований медзаклад є місцем, звідки пацієнти не повертаються. Лікар сам попросив колег одягнути захисне спорядження та ізолювати його, а до центру не заходив через головний вхід.

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Камванга провів у лікарні 13 днів. За його словами, лікування було симптоматичним і передусім спрямовувалося на боротьбу з блюванням та діареєю, через які він втрачав багато рідини. Після одужання навіть медичний сертифікат не відразу розвіяв страх рідних: протягом 21 дня лікар жив окремо від інших мешканців сімейного будинку.

Кампанія проти чуток

Після виписки Камванга почав розповідати про власний досвід жителям Бутембо, показує фотографії, зроблені під час хвороби, та працює над книгою «Ціна порятунку життів». Він є одним із 3031 людей, які вижили після Еболи під час нинішнього спалаху в ДР Конго. За даними, наведеними в матеріалі, інфекція забрала 5400 життів, а кількість заражених сягнула 11 тисяч.

Лікар зазначив, що інформаційні кампанії стикаються з недовірою: частина жителів підозрює гуманітарні організації та медиків у заробітку на донорському фінансуванні. Камванга також повідомив про погрози на свій телефон і напади на працівників, які займаються роз’яснювальною роботою. Він погодився з нещодавнім повідомленням «Лікарів без кордонів» про те, що кошти на боротьбу з Еболою зникають, і заявив про нестачу засобів захисту. BBC звернулася до влади ДР Конго по коментар.

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