Лікар збірної Польщі заявив про заходи для адаптації Левандовського — Interia Sport

У Польщі лікар національної футбольної збірної Яцек Ярошевський заявив, що команда планує застосувати низку заходів, аби Роберт Левандовський якнайшвидше відновив звичний режим сну та повернувся до повної готовності після перельоту зі США. Про це Interia Sport повідомила з посиланням на розмову Ярошевського з TVP Sport.

Проблема зі зміною часових поясів

Левандовський прибув на листопадовий збір польської команди разом з іншими футболістами, викликаними головним тренером Яном Урбаном. За даними видання, нападник мешкає у США, тому під час повернення до Польщі стикається з порушенням добового ритму через зміну часових поясів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Про подібні труднощі футболіст уже говорив під час попереднього приїзду до збірної. Тоді він зазначав, що в першому матчі після подорожі зі США відчував важкість у ногах і що з віком готуватися до таких перельотів стало складніше.

Матчі у листопаді

Збірна Польщі завершує річні виступи в Лізі націй УЄФА в дивізіоні B. 14 листопада команда має зіграти з Румунією, а 17 листопада — зі Швецією. Ярошевський висловив сподівання, що Левандовський швидко повернеться до повної готовності та відновить нормальний режим сну.

Читай нас у