Організація «Лікарі без кордонів» заявила, що двоє її співробітників, які працювали охоронцями, загинули наприкінці п’ятниці внаслідок ізраїльського удару по одній із її клінік у секторі Гази. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява гуманітарної організації

У дописі в соцмережі X організація заявила, що «спустошена й обурена» загибеллю працівників та назвала інцидент «прямою атакою на MSF». За її даними, у Газі загинули 17 співробітників організації.

«Лікарі без кордонів» наголосили, що їхні медичні центри були чітко позначені логотипом організації, а їхні координати передали ізраїльським військовим. В організації заявили, що ізраїльська сторона знала про розташування цих об’єктів, і закликали притягнути ізраїльську владу до відповідальності.

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Дані про інші удари

Медичні джерела повідомили Anadolu Agency, що внаслідок ізраїльських атак у Газі загинули семеро палестинців, ще кілька людей, зокрема жінки та діти, дістали поранення. За їхніми даними, двоє людей загинули під час удару по скупченню цивільних поблизу офісу «Лікарів без кордонів» поруч із лікарнею «Аш-Шифа» на заході міста Газа.

Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від набуття чинності угодою про припинення вогню в жовтні 2025 року до четверга ізраїльські порушення домовленості призвели до загибелі 1705 палестинців та поранення 6163 людей. У матеріалі зазначається, що реалізація решти положень домовленості між Ізраїлем і ХАМАС зайшла в глухий кут.

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