Лікарі-консультанти в Англії призупинили страйк 25–26 листопада — The Guardian

Лікарі-консультанти в Англії призупинили дводенний страйк, запланований на 25 і 26 листопада. Профспілка British Medical Association (BMA) заявила, що рішення ухвалили, аби провести офіційні переговори з урядом Великої Британії.

Як повідомляє The Guardian, BMA оголосила про страйк після 18 місяців переговорів з урядом, які не дали змоги досягти домовленості щодо ключових питань. У липні лікарі-консультанти проголосували за проведення страйкових дій.

Вимоги лікарів

Серед питань спору — падіння реальної вартості зарплат лікарів на 25% від 2009–2010 років, а також вимога скоротити робочий час на 10%. Цього року консультантам підвищили оплату праці на 3,5%, однак BMA наголошує, що за останні 17 років їхня реальна зарплата зменшилася на чверть.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Профспілка також пов’язувала запланований страйк із потребою забезпечити лікарям достатньо часу, визнання та підтримки для надання допомоги пацієнтам і запобігання професійному вигоранню.

Переговори з урядом

У разі проведення страйку лікарі-консультанти надавали б лише невідкладну допомогу, що могло спричинити затримки для більшості рутинних і планових медичних послуг.

Співголови комітету консультантів BMA Гелен Нірі та Шану Датта заявили, що вітають можливість почати офіційні переговори й сподіваються на перелом у спорі. Міністерка охорони здоров’я Іветт Купер назвала рішення призупинити запланований страйк доброю новиною для пацієнтів і Національної служби охорони здоров’я та повідомила про конструктивну розмову з представниками BMA.

Читай нас у