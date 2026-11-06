Лікаря з Еболою евакуювали з ДР Конго до Лондона — Interia

Британського лікаря, який заразився вірусом Ебола під час роботи в Демократичній Республіці Конго, евакуювали до Лондона у Великій Британії. Пацієнта помістили до ізоляційного відділення Royal Free Hospital, повідомляє Interia.

За даними британського Міністерства охорони здоров’я, медичну евакуацію провели у співпраці з владою ДР Конго та міжнародними партнерами у сфері охорони здоров’я. Лікар працював у гуманітарній організації та допомагав протидіяти епідемії. Його особу не розголошують. Reuters 4 листопада повідомляло, що перед евакуацією стан медика був стабільним.

Лікування в ізоляційному відділенні

Royal Free Hospital має спеціалізований підрозділ для лікування пацієнтів із небезпечними інфекційними хворобами. Доступ до нього має лише персонал, який пройшов відповідну підготовку. Біля ліжка пацієнта встановлюють спеціальний намет із контрольованою вентиляцією, а відділення має окремий вхід, власну лабораторію та обладнання для знезараження відходів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Британська Агенція з безпеки здоров’я повідомила, що під час транспортування пацієнт перебував під наглядом фахівців, які використовували повні засоби індивідуального захисту. Представниця агентства Рену Біндра заявила, що ризик для населення залишається низьким. Агентство не рекомендувало мешканцям вживати додаткових заходів безпеки.

Дані про спалах у ДР Конго

Як зазначає Interia, нинішній спалах спричинений вірусом Бундібугіо. За наведеними виданням даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, станом на 3 листопада в ДР Конго підтвердили 10 668 випадків зараження та 5 198 смертей. Епідемія торкнулася восьми провінцій країни.

Ситуацію в ДР Конго також ускладнює спалах холери. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив, що від початку року зареєстрували понад 60 тисяч випадків хвороби та близько 1 800 смертей. Більшість випадків виявили у провінціях Північне та Південне Ківу, де тривають збройні конфлікти.

Читай нас у