Лікарня Карачі отримала обладнання для ендоскопічної ультрасонографії — Dawn

У пакистанському Карачі медичний центр Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) отримав обладнання для ендоскопічної ультрасонографії (EUS). Заклад став другою державною лікарнею провінції Сінд, де доступна така технологія. Як повідомляє Dawn, обладнання передала фармацевтична компанія Getz Pharma на запит гастроентерологічного відділення JPMC.

Безкоштовні обстеження

За словами представників лікарні, процедури із застосуванням EUS, які у приватних медзакладах можуть коштувати від 300 тисяч до 400 тисяч пакистанських рупій, у JPMC будуть безкоштовними. Вони стануть доступними для пацієнтів, які не можуть оплатити спеціалізовану діагностику, зокрема для пацієнтів із Карачі, внутрішніх районів Сінду та Белуджистану.

Ендоскопічна ультрасонографія поєднує звичайну ендоскопію з високочастотним ультразвуком. Метод дозволяє отримувати детальні зображення травного тракту та прилеглих органів, зокрема підшлункової залози, печінки, жовчних проток і лімфатичних вузлів.

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Діагностика і малоінвазивне лікування

Технологія допомагає виявляти рак шлунково-кишкового тракту й підшлункової залози, оцінювати поширення пухлин, досліджувати незрозумілі патологічні зміни та брати зразки тканин за допомогою тонкоголкової аспірації або біопсії під контролем EUS.

Керівниця відділення гастроентерології JPMC Назіш Бутт зазначила, що метод особливо корисний для обстеження уражень підшлункової залози, пухлин травного тракту та підозрілих лімфатичних вузлів. За її словами, біопсії під контролем EUS можуть допомогти визначити характер і стадію злоякісного новоутворення без зайвих затримок у призначенні лікування.

Обладнання також дає змогу проводити окремі терапевтичні втручання, зокрема дренування рідинних скупчень, пов’язаних із підшлунковою залозою, та деякі процедури дренування жовчних проток. Це потенційно може зменшити потребу у великих хірургічних операціях.

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