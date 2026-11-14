Лікарня в Амхарі приймає дедалі більше поранених цивільних — France 24

У регіоні Амхара в Ефіопії цивільна лікарня приймає дедалі більше поранених на тлі відновлення бойових дій. Хірурги намагаються впоратися з напливом пацієнтів, які потребують медичної допомоги.

Зростання кількості жертв

Гуманітарні організації повідомляють про збільшення кількості жертв серед цивільного населення. За даними медіа, відновлення конфлікту в Ефіопії дедалі сильніше позначається на людях, які опинилися в зоні бойових дій.

Кореспондент France 24 Том Канетті отримав рідкісний доступ до цивільної лікарні в Амхарі. У медзакладі хірурги працюють із потоком поранених пацієнтів.

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Доступ до допомоги

Для багатьох людей, яких зачепили бойові дії, складністю є не лише отримані поранення, а й можливість дістатися медичної допомоги. France 24 зазначає, що шлях до лікарні для постраждалих може бути ускладненим.

Відеорепортаж France 24 містить кадри хірургічних операцій, які можуть бути важкими для сприйняття частиною аудиторії.

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