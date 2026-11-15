Лікуд і Яшар проведуть коаліційні переговори в Ізраїлі — Jerusalem Post

В Ізраїлі представники партій «Лікуд» прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та «Яшар» Гаді Айзенкота мають провести коаліційні переговори в неділю вдень. Айзенкот продовжує формувати уряд після того, як тиждень тому отримав президентський мандат.

Учасники переговорів

Як повідомляє Jerusalem Post, «Лікуд» оголосив, що його представлятимуть депутат Кнесету Офір Кац та адвокат Міхаель Рабелло. Від «Яшар» у переговорах братимуть участь депутат Кнесету Хілі Троппер і Йоав Горовіц.

Нетаньягу є прем’єр-міністром Ізраїлю, а Айзенкот очолює партію «Яшар». Склад делегацій сторони оголосили перед запланованою зустріччю.

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Заклик до уряду єдності

«Яшар» також запросила до обговорення депутата Кнесету від «Лікуду» Елішу Медана. У суботу він встановив табір біля Кнесету, закликаючи до створення уряду єдності. Очікується, що Медан візьме участь у дискусії.

Переговори запланували на початок другого тижня відтоді, як Айзенкот отримав мандат на формування уряду.

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