Лікуд Нетаньягу лідирує за попереднім підрахунком в Ізраїлі — Anadolu Agency

На парламентських виборах в Ізраїлі партія «Лікуд» прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу лідирує після підрахунку 16,8% бюлетенів. Вона набрала 24,1% голосів, тоді як партія «Яшар» колишнього начальника Генерального штабу Гаді Айзенкота отримала 16,1%, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на газету Yedioth Ahronoth.

Попередні результати підрахунку

За даними Yedioth Ahronoth, Центральна виборча комісія підрахувала 956 458 голосів, що становить 16,8% поданих бюлетенів. Альянс Together, який очолює колишній прем'єр-міністр Нафталі Беннет, набрав 8,8%. «Спільний список» отримав 5,9%, а Об'єднаний арабський список Ra’am — 2,75%.

Часткові результати ще не визначають остаточного розподілу місць у 120-місцевому Кнесеті. Явка на виборах становила 77,7% — це найвищий показник із 1999 року, за даними Центральної виборчої комісії.

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Дані екзитполів

Оновлений екзитпол телеканалу Channel 12 прогнозував 52 мандати блоку Нетаньягу, 49 — опозиції на чолі з Айзенкотом і 19 — арабським партіям. Водночас екзитполи суспільного мовника Ізраїлю та Channel 13 відводили двом головним блокам по 51 місцю, а арабським партіям — 18.

Жоден із цих прогнозів не давав жодному блоку 61 мандата, необхідного для парламентської більшості. Екзитполи є опитуваннями виборців і не є частиною поточного підрахунку бюлетенів.

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