Ізраїльська партія «Лікуд» подала до Єрусалимського окружного суду скаргу на результати виборів до 26-го Кнесету. Партія просить скасувати результати голосування на 120 виборчих дільницях і провести там повторне голосування, повідомляє Jerusalem Post.

«Лікуд» стверджує, що на дільницях у переважно арабських громадах сталися системні порушення, які нібито підірвали рівність умов для партій і таємницю голосування. Як альтернативу партія просить провести повторне голосування на 95 дільницях у 41 населеному пункті.

Звинувачення у відстеженні явки

У скарзі йдеться про ймовірне збирання в реальному часі інформації про виборців безпосередньо на дільницях. За версією «Лікуду», ці дані використовували для заохочення до голосування людей, які ще не віддали голоси. Партія заявляє, що від цього могли отримати перевагу арабські партії Раам і Об’єднаний список.

Спір щодо таких даних виник ще до виборів. Верховний суд 17 вересня скасував дозвіл представникам на дільницях передавати партіям інформацію про те, хто проголосував, пославшись, зокрема, на порушення приватності виборців. Згодом суд також заборонив цифровий підрахунок і передавання в реальному часі анонімних даних про явку.

«Лікуд» посилається на свідчення про можливі порушення на 95 дільницях, зокрема в Назареті, Тамрі, Сахніні, Умм-ель-Фахмі, Рахаті та Ейн-Махілі. У заяві згадано використання застосунків, мобільних телефонів і рукописних записів для відстеження участі виборців.

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Водночас Центральна виборча комісія неодноразово відкидала твердження про системну шкоду цілісності виборів. За даними Channel 12, комісія розглянула близько 800 скарг, поданих «Лікудом», і лише приблизно п’ять із них містили суттєві твердження, що потребували подальшої перевірки.

Заяви про таємницю голосування

Партія також заявляє про порушення таємниці голосування на 53 дільницях у 23 громадах. Серед наведених у скарзі тверджень — присутність сторонніх осіб у кабінках для голосування, фотографування виборчих бюлетенів і передавання бюлетенів виборцям поза межами дільниць.

Раам і Об’єднаний список разом здобули 19 мандатів — вісім та 11 відповідно. «Лікуд», посилаючись на висновок професора Авраама Діскіна, заявив, що підвищення явки та характер голосування в арабських громадах викликають підозри щодо забороненої діяльності, яка нібито могла принести щонайменше три мандати.

Попередні перевірки ймовірних виборчих порушень не встановили підстав для скасування результатів. 17 листопада голова Центральної виборчої комісії Ноам Сольберг заявив, що на той момент не було доказів підкупу виборців у масштабі, здатному вплинути на підсумок голосування. Скаргу розглядатиме колегія з трьох суддів.

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