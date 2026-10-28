Лікуд заявив про 775 скарг щодо ймовірних порушень на виборах в Ізраїлі — Jerusalem Post

Партія «Лікуд» заявила, що подала до Центральної виборчої комісії Ізраїлю 775 скарг щодо задокументованих, за її твердженням, випадків неналежної поведінки та спроб фальсифікацій на виборчих дільницях у населених пунктах з арабською більшістю. Представник партії з питань доброчесності виборів Сагі Кайслер звинуватив комісію в тому, що вона нібито нехтує повідомленнями про порушення заради високої явки виборців, повідомляє Jerusalem Post.

Повідомлення про можливі порушення

Раніше того ж дня «Лікуд» повідомляв про 620 повідомлень щодо незвичайних інцидентів і підозрюваних порушень на дільницях в арабському секторі. За даними партії, інформацію зібрали через мережу з понад 1 500 її представників по країні.

Приблизно третина повідомлень стосувалася запису персональних даних виборців та передавання інформації за межі виборчих дільниць. Ще 66 повідомлень, за твердженням «Лікуду», були пов'язані з можливими порушеннями щодо виборчих бюлетенів і конвертів. У 26 випадках ішлося про труднощі з перевіркою особи виборця та здійсненням повноважень членів дільничних комісій, ще 17 повідомлень стосувалися насильства і погроз.

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Заяви про зникнення конвертів

У штабі партії заявили, що на виборчій дільниці у Фассуті зникли 10 запечатаних конвертів. Також у Джадейді-Макрі, за версією штабу, виявили різницю в 11 конвертів між їхньою кількістю та зафіксованою кількістю виборців.

Штаб «Лікуду» також розкритикував розпорядження генерального директора Центральної виборчої комісії, спрямоване на запобігання скупченню людей. У партії вважають, що така вказівка може послабити дотримання вимог щодо ідентифікації виборців і процедури голосування. Кайслер закликав провести негайне розслідування підозр, залучити незалежних спостерігачів та забезпечити прозорість голосування.

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