Лікуд заявив про нібито викрадені вибори після втрати більшості — PBS NewsHour

В Ізраїлі партія «Лікуд» прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу без доказів заявила про нібито викрадення виборів після оприлюднення результатів, за якими його блок отримав 53 із 120 місць у Кнесеті. Основна опозиція здобула 48 мандатів, а партії, очолювані арабами, — 19, повідомляє PBS NewsHour.

Підрахунок голосів завершено, однак результати ще мають сертифікувати та подати президентові Ізраїлю наступної середи.

Перевірка підозр у втручанні

Голова виборчої комісії Ізраїлю, суддя Верховного суду Ноам Сольберг, повідомив про «серйозні підозри» щодо можливого іноземного втручання та звернувся до служби безпеки «Шин-Бет» із проханням провести перевірку. У листі він зазначив, що не може підтвердити ці твердження.

Після цього «Лікуд» заявив, що вибори нібито було викрадено, пов’язавши це з непідтвердженими твердженнями про зовнішнє втручання. Ізраїльські медіа писали, що представники партії звинувачували Катар. Доха відкинула ці звинувачення, назвавши їх «безглуздими і небезпечними».

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Виборча комісія повідомила, що перевірка ґрунтується на засекреченій розвідувальній інформації. Її виконувач обов’язків генерального директора Дін Лівне наголосив, що розслідування не впливає на результати, які буде подано президентові, та не стосується жодної конкретної групи населення. Комісія також заявила, що твердження про системні порушення чесності виборів є безпідставними.

Переговори про коаліцію

Головний суперник Нетаньягу, колишній начальник Генштабу Гаді Айзенкот, звинуватив «Лікуд» у спробі делегітимізувати результати через поразку. Представники арабських партій також заявили про кампанію підбурювання проти арабських громадян Ізраїлю.

Для контролю над Кнесетом потрібна більшість у 61 мандат. Опозиційні сили потенційно можуть сформувати її за підтримки арабських партій. Айзенкот заявляв, що за певних умов відкритий до співпраці з ними. Поки тривають переговори про формування коаліції, Нетаньягу залишається главою уряду.

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