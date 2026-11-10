Ліквідатори Mundella виявили потенційні операції на понад $2 млн — ABC News Australia

У Західній Австралії ліквідатори молочної компанії Mundella Foods перевіряють потенційно необґрунтовані операції та можливу торгівлю в стані неплатоспроможності на загальну суму понад $2 млн. Кредиторам Mundella Foods і пов’язаних компаній досі винні $12,5 млн, повідомляє ABC News Australia.

Операції та борги

У звіті ліквідаторів Mackay Goodwin, поданому корпоративному регулятору, зазначено, що вони виявили $778 тис. потенційно необґрунтованих операцій, пов’язаних із директором, зокрема часті зняття готівки. Ліквідатори наголосили, що потребують подальшого розслідування, аби встановити, чи використовували ці кошти в операційній діяльності компанії та чи були операції необґрунтованими.

Також ліквідатори встановили, що Mundella могла торгувати в стані неплатоспроможності щонайменше з 1 липня 2024 року, а сума відповідних операцій становила $1,3 млн. У звіті не наведено остаточних висновків; для продовження перевірки необхідне додаткове фінансування.

Працівникам, які є пріоритетними кредиторами, заборгували майже $940 тис. зарплат, пенсійних внесків та інших виплат. Забезпеченим кредиторам винні ще $3 млн, а незабезпеченим — $8,5 млн. Ліквідатори повідомили кредиторам, що Гейден Расселл, ймовірно, не має фінансової спроможності задовольнити можливі вимоги до нього, а на цій стадії ліквідації виплати будь-якій категорії кредиторів малоймовірні.

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Продаж активів

Ліквідатори також перевіряють, чи міг бути економічно необґрунтованим багатомільйонний продаж брендів, нерухомості та активів Mundella і Margaret River Dairy Company компанії Artisanal Market. Угоду погодили 17 липня — за кілька тижнів до того, як кредитори проголосували за ліквідацію компаній. Продавцем була приватна кредитна компанія Bowral Capital, що виступала іпотекодержателем.

Після остаточного продажу активів у жовтні Bowral Capital отримала $5,85 млн, а інший забезпечений кредитор Bizcap — майже $1 млн. За словами ліквідаторів, цих коштів не вистачило навіть для повного погашення боргів перед двома кредиторами, тому інші кредитори не матимуть відшкодувань від цього продажу.

Колишній директор Гейден Расселл заперечив здійснення необґрунтованих операцій. Він заявив, що діяв добросовісно, використовував зняті кошти для роботи підприємства та виплати зарплат, а також вклав у бізнес кількасот тисяч доларів власних заощаджень. Bowral Capital заявила, що не була стороною угоди про фінансове оздоровлення компаній і не мала зобов’язання надавати їм додаткове фінансування.

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