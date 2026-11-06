Lilly продаватиме Zepbound і Foundayo на платформі Hims & Hers — TimesLIVE

У США фармацевтична компанія Eli Lilly уклала угоду з телемедичною платформою Hims & Hers Health, яка дасть змогу продавати препарати від ожиріння Zepbound і Foundayo безпосередньо на її платформі. Раніше користувачі Hims & Hers, які хотіли придбати ці ліки Lilly, мусили залишати платформу та переходити на сервіс LillyDirect для самостійної оплати без страхового покриття, повідомляє TimesLIVE.

Ціни без страхування

Вартість перорального препарату Foundayo для покупців, які сплачують самостійно, починатиметься від 149 доларів на місяць. Ціна ін’єкційного препарату Zepbound стартуватиме від 299 доларів на місяць. Це відповідає цінам, доступним через власну платформу LillyDirect.

Президент Lilly USA Ілля Юффа заявив, що раніше отримати ліки Lilly користувачам Hims & Hers було не цілком просто. За його словами, кожна перешкода для споживача підвищує ймовірність того, що він відмовиться від купівлі.

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Умова угоди та конкуренція

У межах домовленості Hims & Hers погодилася не продавати компаундовані версії або копії препаратів Lilly від ожиріння. За даними Lilly, від 40% до 45% продажів Zepbound здійснюється через канали самостійної оплати.

Данський конкурент Lilly, Novo Nordisk, продає через Hims & Hers препарати Wegovy та Ozempic із березня. Вартість таблетованого Wegovy на платформі починається від 149 доларів на місяць, а ін’єкційної ручки Wegovy — від 199 доларів. Lilly випустила пероральний Foundayo у квітні — приблизно через три місяці після виходу на ринок таблетованого Wegovy.

Після повідомлення про угоду акції Hims & Hers на передринкових торгах зросли більш ніж на 7%.

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