Ліміт пилу в Китаї може відвернути 233 тисячі передчасних смертей — News-Medical

Повне дотримання нового річного ліміту для дрібнодисперсного пилу PM2,5 на рівні 25 мкг/м³ могло б запобігти приблизно 233 668 передчасним смертям у Китаї за показниками 2024 року. Такий прогноз оприлюднило News-Medical з посиланням на дослідження науковців Пекінського університету медичних наук і Китайської академії екологічного планування.

Новий норматив і розрахунки

У 2026 році Китай переглянув національні стандарти якості атмосферного повітря, встановивши річний норматив PM2,5 на рівні 25 мкг/м³. На період 2026–2030 років передбачено проміжний ліміт у 30 мкг/м³. Дослідники проаналізували дані про концентрацію PM2,5, чисельність населення та залежність між забрудненням і смертністю на материковій частині Китаю у 2013–2024 роках.

За їхніми оцінками, за умови повного дотримання ліміту 25 мкг/м³ у 2024 році кількість смертей, пов’язаних із PM2,5, могла б скоротитися на 16,1%. Діапазон невизначеності оцінки становить від 198 354 до 270 734 смертей. Для порівняння, дотримання попереднього нормативу в 35 мкг/м³ могло б запобігти 53 985 смертям.

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Найбільший ефект для хвороб легень і серця

Найвідчутніше зниження смертності за сценарієм із лімітом 25 мкг/м³ автори прогнозують від хронічного обструктивного захворювання легень — на 22,8%. Для інсульту та раку легень показник може зменшитися на 18,4%, для інфекцій нижніх дихальних шляхів — на 18%, а для ішемічної хвороби серця — на 16%.

Водночас очікуване скорочення смертності, пов’язаної з деменцією та цукровим діабетом другого типу, оцінюють лише у 1,4% і 1,1% відповідно. Автори окремо застерегли, що оцінку щодо деменції слід тлумачити обережно через слабшу доказову базу.

Зміна рівня забруднення

Китай запровадив річний ліміт PM2,5 у 35 мкг/м³ у 2012 році. За даними дослідження, середньозважений за чисельністю населення рівень впливу PM2,5 у країні знизився з 62,8 мкг/м³ у 2013 році до 29,7 мкг/м³ у 2024-му. Частка смертності, яку автори пов’язують із PM2,5, за цей період зменшилася з 32,5% у 2015 році до 22,6% у 2024-му.

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