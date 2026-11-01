Лімпопо відкриє першу академію гірництва у 2027 році — TimesLIVE

Влада провінції Лімпопо в ПАР планує відкрити у 2027 році першу академію гірничої справи та збагачення корисних копалин. Заклад має запрацювати в Секхукхуне, повідомляє TimesLIVE.

Прем’єрка Лімпопо Пхопхі Раматхуба підтвердила ці плани, відповідаючи на допис у соцмережі X про доступ провінції до вищої освіти. У дописі порівнювали кількість університетів у Лімпопо з проєктом нового кампусу африкаансомовного закладу Akademia у Преторії вартістю 3,2 млрд рандів.

Підготовка для видобувного сектору

За словами Раматхуби, запланована академія забезпечуватиме спеціалізовану підготовку кадрів, пов’язану з ланцюгом створення вартості у видобувній галузі. Провінційна влада розглядає ініціативу як частину планів із протидії безробіттю, бідності та недостатньому розвитку в гірничому поясі Лімпопо.

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Уперше прем’єрка оголосила про проєкт 5 травня 2026 року, коли представляла бюджет Управління прем’єр-міністра на 2026/27 фінансовий рік у законодавчому органі провінції. Загальний бюджет відомства становив 653,531 млн рандів.

Освітня мережа провінції

За даними департаменту вищої освіти та професійної підготовки ПАР, у Лімпопо є два державні університети — Університет Лімпопо та Університет Венда. Технологічний університет Цване, який має кампуси в кількох провінціях, також має кампус у Полокване.

У провінції діють сім державних коледжів технічної та професійної освіти й підготовки. Крім того, Університет Лімпопо у 2016 році заснував медичну школу — першу медичну школу при університеті в ПАР, відкриту після 1994 року.

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