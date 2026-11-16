Лінь і Тянь здобули золото ЧС з паратенісу в парному розряді — Taipei Times

Тайванські тенісистки Лінь Цзи-юй і Тянь Сяо-вень здобули золоту медаль чемпіонату світу з паратенісу в жіночому парному розряді WD20, що проходив у Паттаї, Таїланд. У фіналі вони перемогли представниць Китаю Хоу Чуньсяо та Сюн Гуйян.

Перемога після програної партії

Тайванський дует поступився у першій партії з рахунком 10:12, але надалі виграв три наступні — 11:9, 11:2 та 13:11. Як повідомляє Taipei Times, Лінь і Тянь уже зустрічалися з Хоу та Сюн у матчі за золото Азійських Параігор Айті—Нагоя минулого місяця. Тоді тайванські спортсменки також стали чемпіонками.

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Бали для кваліфікації на Паралімпіаду

Чемпіонат світу з паратенісу проводять раз на чотири роки. Турнір є головною окремою світовою подією в цьому виді спорту та дає важливі рейтингові бали для кваліфікації на Паралімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Лінь заявила, що після Азійських Параігор вона та Тянь швидко відновили тренування, оскільки світова першість була важливою для рейтингу й відбору на Паралімпіаду. Президент Тайваню Вільям Лай привітав спортсменок із перемогою. Міністерство спорту Тайваню повідомило, що продовжить підтримувати параатлетів у межах підготовки до Ігор 2028 року та розвивати систему підтримки адаптивного спорту.

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