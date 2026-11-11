Ліна Атталах має постати перед кримінальним судом у Єгипті — France 24

Керівниця незалежного єгипетського медіа Mada Masr Ліна Атталах у середу має постати перед кримінальним судом у Єгипті. Справу розглядатимуть повторно після того, як 2024 року журналістку заочно засудили до одного року ув’язнення, повідомляє France 24.

Заочний вирок і штраф

Атталах заочно визнали винною в роботі новинного сайту без ліцензії та публікації неправдивих новин. Про вирок вона дізналася лише минулого місяця, коли її звільнили з-під варти після прискореного розгляду іншої справи з подібними обвинуваченнями.

У тій справі журналістку оштрафували на 3 мільйони єгипетських фунтів — приблизно 56 тисяч доларів. Суд також постановив закрити Mada Masr, яке France 24 називає провідним незалежним медіа Єгипту. Атталах заявила, що видання протягом восьми років неодноразово подавало заявки на ліцензію, однак вони роками залишалися без відповіді.

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Реакція ООН і правозахисників

У вівторок ООН розкритикувала те, що назвала посиленням нападів на свободу преси в Єгипті, зокрема переслідування, судове переслідування та утиски незалежних журналістів. Речник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Тамін аль-Хітан заявив, що справа Атталах викликає нові занепокоєння щодо дотримання належної правової процедури та справедливого судового розгляду.

Amnesty International та інші правозахисні групи назвали нинішню кампанію проти медіа безпрецедентною після того, як влада у вересні заарештувала весь колектив фактчекінгової платформи Matsadaash. Шестеро журналістів залишаються під вартою до суду, термін якої кілька разів продовжували. За повідомленням верховного комісара ООН з прав людини, їх, імовірно, катували та примушували записувати сфабриковані зізнання. Дії єгипетської влади також критикували законодавці США, Європейський Союз і 135 правозахисних та медійних організацій.

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