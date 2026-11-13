Ліндблад і Лоусон залишаться пілотами Racing Bulls у 2027 році — BBC Sport

Команда Racing Bulls, друга команда Red Bull у Формулі-1, збереже Арвіда Ліндблада та Ліама Лоусона у складі пілотів на сезон 2027 року. Про це повідомляє BBC Sport.

Рішення щодо складу

У Red Bull розглядали можливість замінити 24-річного новозеландця Лоусона болгарським гонщиком Формули-2 Ніколою Цоловим. Компанія вирішила ще один сезон оцінювати нинішню пару пілотів. За даними BBC Sport, Цолов наступного року має виконувати роль резервного гонщика для обох команд Red Bull, хоча в офіційному повідомленні про склад Racing Bulls його не згадували.

Керівник Racing Bulls Алан Перман назвав цей склад найкращим для команди та відзначив поєднання досвіду й амбіцій. За його словами, обидва гонщики продемонстрували здібності й потенціал упродовж сезону, а також прогресували як окремо, так і в парі.

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Результати пілотів

Лоусон раніше виступав разом із Максом Ферстаппеном за основну команду Red Bull у сезоні 2025 року, але після двох гонок його перевели назад до Racing Bulls. Цього сезону він знову виступав за Red Bull на Гран-прі Нідерландів, Італії та Іспанії, коли основний пілот Ізак Хаджар відновлювався після перелому зап’ястя.

19-річний британець Ліндблад дебютував у Формулі-1 цього сезону. Лоусон випередив напарника в кваліфікаціях із рахунком 13:9 і набрав більш ніж удвічі більше очок. Racing Bulls посідає п’яте місце в Кубку конструкторів, маючи 114 балів та випереджаючи Alpine на 45 очок.

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