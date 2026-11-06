Лінетт відігралася з 3:5 та вийшла до півфіналу в Ченнаї — Interia Sport

Польська тенісистка Магда Лінетт вийшла до півфіналу турніру WTA 250 Chennai Open в індійському Ченнаї. У чвертьфіналі третя сіяна змагань здолала японку Май Хонтаму — 4:6, 7:5, 6:4. Матч тривав 156 хвилин.

Як повідомляє Interia Sport, Лінетт невдало розпочала гру: вона поступилася у першому сеті 4:6, а на старті другої партії знову втратила подачу. Хонтама вела 5:3 та подавала на перемогу в сеті, однак Лінетт реалізувала брейк-пойнт і скоротила відставання.

Повернення у другому сеті

За рахунку 4:5 полька виграла гейм на власній подачі та зрівняла рахунок. Після цього Лінетт втримала подачу, а в наступному геймі не віддала Хонтомі жодного очка на прийомі. Так вона виграла другу партію 7:5 і перевела матч у вирішальний сет.

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У третій партії Хонтама знову першою зробила брейк. У п'ятому геймі японка мала нагоду повести 4:1, але Лінетт зберегла відставання в один брейк. У восьмому геймі польська тенісистка реалізувала третю можливість на прийомі та зрівняла рахунок — 4:4.

Суперниця визначиться пізніше

Лінетт виграла наступний гейм на своїй подачі, а в десятому створила три матчболи. Хонтама відіграла перші два, але на третій можливості полька завершила зустріч перемогою. У півфіналі вона зіграє з Анастасією Захаровою або Лукрецією Стефаніні.

Перед чвертьфіналом Лінетт обіграла іншу представницю Японії — Моюку Утідзіму з рахунком 7:6 (5), 6:0. У липні Хонтама перемогла Лінетт на турнірі WTA 250 в Афінах — 6:4, 7:5.

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