Ліон призначив тренера Карлоса Вісенса до 2028 року — Channel NewsAsia

Французький футбольний клуб «Ліон» призначив 43-річного іспанця Карлоса Вісенса новим головним тренером. Його контракт діятиме до червня 2028 року. Вісенс змінив Паулу Фонсеку, який минулого тижня залишив команду та очолив «Спортінг».

Контракт до 2028 року

Як повідомляє Channel NewsAsia, у клубі заявили, що підхід Вісенса до гри, його вимогливість і акцент на розвитку футболістів відповідають стратегії «Ліона». Наразі команда посідає п’яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції та 13-те — у Лізі Європи.

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Досвід роботи в Португалії та Англії

Минулого місяця Вісенс залишив португальську «Брагу», де працював 15 місяців. Під його керівництвом клуб дістався півфіналу Ліги Європи сезону 2025/26. У 2021–2025 роках він входив до тренерського штабу Пепа Гвардіоли в англійському «Манчестер Сіті».

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