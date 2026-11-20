«Ліоннес» обіграв «Арсенал» з рахунком 2:0 у матчі жіночої Ліги чемпіонів на стадіоні «Мідоу Парк». Французька команда очолила таблицю лігового етапу та не пропустила жодного м’яча в цьому турнірі за один тур до його завершення. Поразка позбавила лондонський клуб реальних шансів напряму вийти до чвертьфіналу.

Голи Бранд і Дюморне

Рахунок на 24-й хвилині відкрила Юле Бранд, яка завершила передачу Вікі Бешо з правого флангу. Після перерви перевагу гостей подвоїла Мельші Дюморне: Табіта Чавінга подала зліва, Марі-Антуанетт Катото скинула м’яч партнерці, а Дюморне потужним ударом відправила його під поперечину.

Як повідомляє The Guardian, у першому таймі «Ліоннес» контролював гру: гості володіли м’ячем майже 69% часу та завдали 12 ударів проти одного в «Арсеналу». За підсумковою статистикою матчу «Ліоннес» завдав 23 ударів, вісім із яких були в площину воріт. «Арсенал» пробив сім разів і лише одного разу влучив у площину воріт.

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Останній матч проти Інтера

Після поразки «Арсенал» посідає восьме місце в таблиці. У грудні команда Рене Слегерс проведе заключний матч лігового етапу проти «Інтера». Італійському клубу для збереження шансів на плейоф потрібна перемога над лондонками, тоді як «Арсенал» ще може здобути сіяне місце в плейоф.

Перед матчем Ліги чемпіонів «Ліоннес» переміг «Сен-Мало» 1:0 у чемпіонаті Франції, зробивши 11 змін у складі. «Арсенал» напередодні зіграв унічию 1:1 із «Лондон Сіті Лайонесс».

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