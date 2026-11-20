У США листування показало, що адвокатка Клета Мітчелл, яка брала участь у спробах Дональда Трампа оскаржити підсумки президентських виборів 2020 року, просила Міністерство юстиції терміново просунути помилування осіб, які підписали неправдиві сертифікати про перемогу Трампа у своїх штатах. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на документи, отримані організацією American Oversight за запитом відповідно до закону про свободу інформації.

Восени 2025 року Мітчелл звернулася до Еда Мартіна, який обіймав посаду адвоката з питань помилувань у Мін'юсті США. На той час Мартін працював над меморандумом щодо можливого президентського помилування учасників схеми, відомих як фальшиві виборники. Проти частини цих людей тривали кримінальні справи у Джорджії, Мічигані, Аризоні, Неваді та Вісконсині.

Прохання пришвидшити помилування

У листі Мітчелл наголосила, що діяти слід до початку судових процесів. Вона заявила, що подальші слухання можуть спричинити для прихильників Трампа значні фінансові та емоційні витрати, і попросила Мартіна повідомити, чим вона може допомогти для пришвидшення процедури. Відповідь посадовця була короткою: він подякував за інформацію та назвав її корисною.

За даними видання, людина, обізнана з роботою над помилуваннями, сказала, що Мартін займався цим питанням упродовж кількох місяців. Мітчелл не відповіла на запит журналістів про коментар.

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Федеральне рішення і справи штатів

10 листопада 2025 року Трамп надав загальне помилування для фальшивих виборників. Водночас президент США має широкі повноваження помилувати за федеральні злочини, але не за правопорушення, які розглядають на рівні штатів. Тому це рішення не мало юридичного впливу на кримінальні провадження у штатах.

Мітчелл, утім, просувала правову позицію, за якою федеральне помилування могло б вплинути і на провадження штатів, оскільки діяльність виборників регулюється Конституцією США та федеральним законом про підрахунок голосів. У Вісконсині кримінальна справа проти трьох організаторів схеми залишається на розгляді, а провадження в Аризоні, Мічигані та Неваді зупинилися з причин, не пов'язаних із помилуваннями.

Після надання помилувань Мартін у листуванні назвав це «тривалим проєктом» і зазначив, що радий довести його до завершення.

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