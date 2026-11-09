Листування вказує на намір Ірану контролювати нафтові термінали Китаю — OilPrice

Іран вів переговори щодо придбання портових об’єктів і нафтових терміналів у Китаї, щоб створити хаб для постачання санкційної нафти. Про це OilPrice повідомляє з посиланням на Iran International та конфіденційне листування іранських посадовців.

Термінали та сховища

За даними документів, виконувач обов’язків міністра нафти Ірану Хамід Бовард писав, що іранське Міністерство закордонних справ домовлялося про купівлю портової інфраструктури й терміналів у Китаї. Також Тегеран, за цими даними, намагався отримати довгострокову оренду великих нафтосховищ у кількох китайських локаціях.

Джерела в іранському Міністерстві нафти заявили Iran International, що Іран нібито отримав контроль над портовими об’єктами у трьох місцях Китаю, а також частками в причалах провінції Шаньдун. У цьому регіоні працюють незалежні китайські нафтопереробники, відомі як teapots.

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Постачання під санкціями

У листуванні, яке Iran International пов’язує з колишнім радником верховного лідера Ірану Алі Шамхані, йдеться про вказівки посередникам і надалі використовувати судна тіньового флоту для підтримання торгівлі з Китаєм. За даними видання, танкери, які контролював син Шамхані Хосейн Шамхані, перевозили іранську нафту до терміналів і сховищ, контрольованих Іраном у Китаї.

OilPrice також зазначає, що сервіси відстеження суден оцінювали скорочення експорту іранської нафти з серпня, а запаси у плавучих сховищах зменшувалися. Керівник аналітики сирої нафти Kpler Хомаюн Фалакшахі минулого місяця заявив The Wall Street Journal, що нафти для розвантаження в Китаї вже не залишилося.

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