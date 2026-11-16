Літак Агентства з охорони довкілля США не може швидко виявляти хімікати — The Guardian

Літак Aspect Агентства з охорони довкілля США, призначений для швидкого виявлення хімічних речовин під час аварій, більше не здатен ідентифікувати хімікати в повітрі за лічені хвилини. Як повідомляє The Guardian, Управління генерального інспектора EPA у червні встановило, що дані з бортових сенсорів тепер доводиться аналізувати вручну. Цей процес займає приблизно тиждень і не може оперативно допомогти під час ухвалення рішення про евакуацію.

Одномоторний Cessna Aspect використовували під час надзвичайних ситуацій із токсичними хімікатами, розливами нафти та радіаційними ризиками. За 25 років він здійснив понад 80 екстрених вильотів, зокрема після урагану «Катріна» та аварії на платформі Deepwater Horizon. Водночас від початку 2021 року літак залучали лише до семи надзвичайних ситуацій.

Скорочення кількості вильотів

Колишній керівник програми Марк Томас, який очолював її 18 років, заявив, що десять років тому літак направили б на аварії, під час яких він не вилітав останнім часом. Зокрема, Aspect не залучили після витоку аміаку біля готелю у Везерфорді, штат Оклахома, де постраждали 74 людини, пожежі на нафтопереробному заводі Valero в Порт-Артурі, штат Техас, та вибухів на підприємстві з переробки відходів у Толедо, штат Огайо, де загинули двоє працівників.

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Колишні співробітники програми пов'язують її занепад із реорганізацією EPA у 2019 році. Тоді працівникам наказали переїхати до Техасу, де базувався літак, або вони мали зіткнутися зі звільненням. Частина досвідчених фахівців залишила програму, а агентство, за їхніми словами, не замінило їх науковцями з досвідом авіаційного хімічного моніторингу.

Суперечки щодо нових сенсорів

Після висновків інспектора EPA без конкурсних торгів уклало з канадською компанією Telops контракт на 1,7 млн доларів для заміни сенсорів. Інтеграцію обладнання очікують на початку або до середини 2027 року; до того часу літак, імовірно, не буде доступний для хімічних надзвичайних ситуацій.

Троє колишніх співробітників Aspect заявили Floodlight, що нові системи можуть гірше виявляти небезпечні речовини під час промислових аварій. Незалежний експерт зі спектрометрії Кріс Меннінг також вважає, що нові сенсори можуть доповнювати старі, але є слабкою заміною: за його оцінкою, вони повільніші, менш чутливі та гірше працюють із рухомими цілями. Материнська компанія Telops Exosens відповіла, що її системи використовують іншу технологію та можуть ідентифікувати сотні хімічних речовин після додаткового аналізу.

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