Літак Дублін—Рим сів у Франції через загрозу вибуху — Deutsche Welle

За даними Deutsche Welle, у Франції пасажирський літак Airbus A320, що виконував рейс із Дубліна до Рима, здійснив екстрену посадку на авіабазі Евре після повідомлення про загрозу вибуху. Рейс прямував зі столиці Ірландії до столиці Італії.

Інформація уряду Франції

Про інцидент у четвер, 5 листопада, повідомив офіс прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню. Там заявили, що стежать за ситуацією. Літак скерували на авіабазу Евре після отримання погрози.

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Авіабаза Евре розташована на захід від Парижа. Її зазвичай використовують для військових потреб, а не для комерційних рейсів.

Подібні випадки цього тижня

DW зазначає, що раніше цього тижня погрози вибуху надходили щодо кількох європейських рейсів. Це призвело до серії інших подібних позапланових посадок. Видання повідомило, що ситуація продовжує розвиватися.

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