Вантажний літак FedEx у середу ввечері викотився за межі злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Маямі, штат Флорида, США. Через інцидент, що стався напередодні Дня подяки, в аеропорту закрили всі смуги, окрім однієї, а рейси затримувалися на кілька годин, повідомляє Deutsche Welle.

Інцидент під час посадки

Літак McDonnell Douglas MD-11 прибув до Маямі з Мемфіса та близько 20:40 за місцевим часом виїхав за межі смуги 26R. Подія сталася під час сильного дощу. Федеральне управління цивільної авіації США розпочало розслідування.

У FedEx заявили, що під час посадки виникла проблема і компанія співпрацює зі слідчими. У компанії зазначили, що екіпаж у безпеці та повідомлень про травмованих немає. Адміністрація аеропорту порадила пасажирам перевіряти статус рейсів у своїх авіакомпаній перед поїздкою.

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Другий виїзд за межі смуги за три місяці

Це вже другий випадок виїзду літака за межі злітно-посадкової смуги в Маямі менш ніж за три місяці. У вересні вантажний літак Amazon викотився за межі іншої смуги, перетнув дорогу та зіткнувся з фургоном. Тоді загинули п’ятеро людей на землі.

Три злітно-посадкові смуги аеропорту сходяться в його західній частині, тому літак FedEx зупинився неподалік місця попереднього інциденту. Менш ніж за два тижні до цього на руліжній доріжці також сталося незначне зіткнення між літаками Copa та UPS.

FedEx відновила польоти літаків MD-11 лише у травні після призупинення експлуатації цього типу. Раніше літак UPS MD-11 зазнав аварії в Кентуккі, внаслідок якої загинули троє пілотів і 12 людей на землі.

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